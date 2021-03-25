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Общество     25.03.2021 12:39

ФСИН рассказала о состоянии здоровья Навального

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Теги:  Алексей Навальный  ФСИН  здоровье 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Состояние здоровья Алексея Навального удовлетворительное, об этом свидетельствую результаты обследования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН Владимирской области.

Сообщается, что 24 марта в исправительных учреждениях области проводилось медицинское обследование заключенных, в том числе был обследован Навальный.

«По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное» - сообщили в пресс-службе.

Ранее Леонид Волков в своем telegram-канале сообщил, что состояние Навального в колонии резко ухудшилось, его мучают боли в спине, которые отдают в ногу.

Омбудсмен Владимирской области заявила РИА Новости, что жалоб о состоянии здоровья Навального не получала.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» за многочисленные нарушения правил испытательного срока. В конце февраля Навальный был этапирован в колонию. Срок Навальный отбывает в Покровской исправительной колонии №2.

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Теги: 
Алексей Навальный  ФСИН  здоровье 

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