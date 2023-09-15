Функция информирования родителей об успеваемости их детей появилась в "Московской электронной школе"

21 сентября — Mossovetinfo.ru — В "Московской электронной школе" (МЭШ) появилась функция информирования родителей о результатах школьной и внешкольной образовательной деятельности учащихся 2–11-х классов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Родители московских школьников режиме реального времени могут видеть "оценки детей, домашние задания, прогресс в изучении тех или иных тем", сообщают московские власти.



Также, исходя из данных об успеваемости, "система предлагает индивидуальные рекомендации, призванные улучшить успеваемость ребенка по предметам, с которыми у него возникают трудности".



Отчеты будут формироваться каждые две-три недели и станут доступны в личном кабинете родителя в новой вкладке «Сводные отчеты» (в веб- и мобильной версии электронного дневника).



«Московская электронная школа» (МЭШ) – это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей.



"МЭШ" - совместный проект столичных департаментов образования и науки и информационных технологий, реализуется с 2016 года в рамках программы «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин гворя о сервисе "Московская электронная школа" (МЭШ), сообщил, что в ближайшие годы главным трендом развития МЭШ будет персонализация на основе сервисов искусственного интеллекта.