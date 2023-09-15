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Общество
21.09.2023, 11:14
Функция информирования родителей об успеваемости их детей появилась в "Московской электронной школе"
21 сентября — Mossovetinfo.ru — В "Московской электронной школе" (МЭШ) появилась функция информирования родителей о р...
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Общество
20.09.2023, 13:16
Глава ЦИК подписала соглашение о сотрудничестве с обществом Знание
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подписала соглашени...
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Общество
15.09.2023, 09:04
Володин проводит опрос по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов
15 сентября — Mossovetinfo.ru — Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале ...