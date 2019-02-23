Где смотреть салют 23 февраля в Москве. Точки запуска

23 февраля. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в честь Дня защитника отечества 23 февраля 2019 года запустят с 16 площадок. Салют начнется в 21:00.



Точки запуска салюта 23 февраля в Москве



ЦАО



— Лужнецкая набережная, дом 24 корпус 6, территория Олимпийского комплекса «Лужники», напротив Большой спортивной арены.



СВАО



— ВДНХ, между северными воротами и Сельскохозяйственной улицей;

— Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу Алтуфьевского пруда.



ВАО



— городок имени Баумана (Измайловский остров), площадка на берегу Cepeбpянo-Bинoгpaднoгo пруда у дома 3.



ЮВАО



— парк «Кузьминки», улица Заречье, дом 3а, строение 1, площадка РОСТО.



ЮЗАО



— Обручевский район, улица Миклухо-Маклая, дом 6, спортивная площадка у РУДН;



— Южное Бутово, улица Адмирала Лазарева, дом 63, корпус 2 на берегу Черневского пруда.



ЗАО



— Парк Победы на Поклонной горе, у Центрального музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан;



— Парк Победы на Поклонной горе,на холме у Входной площади;



— Ново-Переделкино, улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда.



СЗАО



— Митино, улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»;



— Покровское-Стрешнево, Волоколамского шоссе, 73, аэродром «Тушино».



САО



— Левобережный район, улица Фестивальная, 2б, в парк Дружбы, вблизи скульптурной композиции «Дружба континентов».



ЗелАО



— Зеленоград, Озерная аллея, дом 8, парк Победы на берегу Большого пруда.



ТиНАО



— Троицк, улица Физическая, владение 11, на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.



ЮАО



— Москворечье-Сабурово, улица Борисовские Пруды, дом 25, корпус 3, набережная Москвы-реки.