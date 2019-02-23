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Общество     23.02.2019 11:09

Где смотреть салют 23 февраля в Москве. Точки запуска

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Теги:  салют  23 февраля  День защитника отечества  праздники 

23 февраля. Mossovetinfo.ru – Праздничный салют в честь Дня защитника отечества 23 февраля 2019 года запустят с 16 площадок. Салют начнется в 21:00.

Точки запуска салюта 23 февраля в Москве

ЦАО

— Лужнецкая набережная, дом 24 корпус 6, территория Олимпийского комплекса «Лужники», напротив Большой спортивной арены.

СВАО

— ВДНХ, между северными воротами и Сельскохозяйственной улицей;
— Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу Алтуфьевского пруда.

ВАО

— городок имени Баумана (Измайловский остров), площадка на берегу Cepeбpянo-Bинoгpaднoгo пруда у дома 3.

ЮВАО

— парк «Кузьминки», улица Заречье, дом 3а, строение 1, площадка РОСТО.

ЮЗАО

— Обручевский район, улица Миклухо-Маклая, дом 6, спортивная площадка у РУДН;

— Южное Бутово, улица Адмирала Лазарева, дом 63, корпус 2 на берегу Черневского пруда.

ЗАО

— Парк Победы на Поклонной горе, у Центрального музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан;

— Парк Победы на Поклонной горе,на холме у Входной площади;

— Ново-Переделкино, улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда.

СЗАО

— Митино, улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»;

— Покровское-Стрешнево, Волоколамского шоссе, 73, аэродром «Тушино».

САО

— Левобережный район, улица Фестивальная, 2б, в парк Дружбы, вблизи скульптурной композиции «Дружба континентов».

ЗелАО

— Зеленоград, Озерная аллея, дом 8, парк Победы на берегу Большого пруда.

ТиНАО

— Троицк, улица Физическая, владение 11, на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П.Н. Лебедева РАН.

ЮАО

— Москворечье-Сабурово, улица Борисовские Пруды, дом 25, корпус 3, набережная Москвы-реки.

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Карта места

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Теги: 
салют  23 февраля  День защитника отечества  праздники 

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