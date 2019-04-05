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Общество     05.04.2019 09:38

Георгия Данелия похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

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Теги:  Георгий Данелия  смерть  похороны 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – Режиссера Георгия Данелия, скончавшегося в четверг в Москве, похоронят на Новодевичьем кладбище, все необходимые разрешения для этого получены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

Церемония прощания со знаменитым кинорежиссером пройдет 9 апреля в московском Доме кино.

Знаменитый советский и российский кинорежиссер и сценарист Георгий Данелия скончался после продолжительной болезни на 89-м году жизни.


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Теги: 
Георгий Данелия  смерть  похороны 

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