5 апреля. Mossovetinfo.ru – Режиссера Георгия Данелия, скончавшегося в четверг в Москве, похоронят на Новодевичьем кладбище, все необходимые разрешения для этого получены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.



Церемония прощания со знаменитым кинорежиссером пройдет 9 апреля в московском Доме кино.



Знаменитый советский и российский кинорежиссер и сценарист Георгий Данелия скончался после продолжительной болезни на 89-м году жизни.