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Общество     30.06.2021 08:38

Гидрометцентр: возвращения аномальной жары в в Москву пока не ожидается

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Теги:  погода  прогноз погоды 

30 июня. Mossovetinfo.ru – Возвращение аномальной жары в Москву в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В среду, 30 июня, ожидается 19-21 градус тепла, в четверг и пятницу - 22-24 градуса, в субботу - 21-26 градусов, в воскресенье - 23-28 градусов. В понедельник, и июля, температура воздуха может подняться до 29 градусов тепла.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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