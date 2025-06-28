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Общество
03.07.2025, 10:17
Глава СК России запросил доклад о ходе проверки по жалобе жителей дома в Москве на обустройство жилых помещений на чердаке
3 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве С...
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Общество
30.06.2025, 19:51
В Госдуме создана рабочая группа для определения угроз ИИ и разработки созидательных задач для их нейтрализации - Бабаков
30 июня — Mossovetinfo.ru — Макропланирование и междуотраслевой баланс могут стать основой для роста экономики. Об э...
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Общество
28.06.2025, 10:05
Москва по праву является центром молодежной жизни России - Собянин
28 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в День молодежи пожелал молодым жителям столицы успехов во все...