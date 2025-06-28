Глава СК России запросил доклад о ходе проверки по жалобе жителей дома в Москве на обустройство жилых помещений на чердаке

3 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В.В. доложить о ходе проверки по жалобе жителей дома в Москве на обустройство жилых помещений на чердаке, сообщает пресс-служба СКР.



«В эфире федерального телеканала сообщалось, что в одном из многоквартирных домов города Москвы группа лиц на чердаке обустраивает жилые помещения. Жильцы против и считают, что это незаконно, однако владелец помещений чердака на жалобы не реагирует.



Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве по данному факту организована доследственная проверка», - отмечается в сообщении СКР.

