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Общество     03.07.2025 10:17

Глава СК России запросил доклад о ходе проверки по жалобе жителей дома в Москве на обустройство жилых помещений на чердаке

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Теги:  СК России  Бастрыкин  жилье  нарушение  доклад  контроль 

3 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В.В. доложить о ходе проверки по жалобе жителей дома в Москве на обустройство жилых помещений на чердаке, сообщает пресс-служба СКР.

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что в одном из многоквартирных домов города Москвы группа лиц на чердаке обустраивает жилые помещения. Жильцы против и считают, что это незаконно, однако владелец помещений чердака на жалобы не реагирует.

Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве по данному факту организована доследственная проверка», - отмечается в сообщении СКР.

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Теги: 
СК России  Бастрыкин  жилье  нарушение  доклад  контроль 

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