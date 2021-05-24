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Общество     24.05.2021 20:09

Глава СПЧ попросил Собянина организовать переговоры профсоюза и руководства метро

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Теги:  Валерий Фадеев  Сергей Собянин  метрополитен  метро. профсоюз  руководство  переговоры 

24 мая. Mossovetinfo.ru — Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой организовать переговоры профсоюза работников метрополитена с руководством московского метро, сообщает «Интерфакс».

В профсоюз за поддержкой обратились 38 сотрудников метрополитена, которые были уволены с работы.

По словам работников, массовое увольнение и принуждение к увольнению незаконно.

По мнению Фадеева, «массовое увольнение вызвало резонанс в СМИ и используется отдельными лицами в спекулятивных целях».

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Теги: 
Валерий Фадеев  Сергей Собянин  метрополитен  метро. профсоюз  руководство  переговоры 

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