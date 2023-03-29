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Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы
4 марта, Mossovetinfo.ru - Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ва...
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10 признаков того, что вы общаетесь с мошенником в Сети - Роскачество
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29.03.2023, 15:26
В 2022 году в Соединенных Штатах произошел исторический спад в области прав человека - Доклад, КНР
29 марта, Mossovetinfo.ru - Пресс-канцелярия Госсовета КНР во вторник опубликовала Доклад о нарушениях прав человека ...