Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы

4 марта, Mossovetinfo.ru - Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил закрыть "Википедию", создав ей альтернативу, - об этом Фадеев сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по случаю Международного дня Интернета, информирует Telegram-канал СПЧ.



"По моему мнению, Википедию надо закрыть. Во многом она удобна, но там много искажений, когда речь идет о политике, истории. Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть Википедию. Это идеологический, политизированный продукт". - сказал Фадеев.



"Мы не можем на них повлиять, там все перекошено. И это стратегическое оружие. Поэтому нужно делать аналоги и блокировать", - поддержал член СПЧ Игорь Ашманов.