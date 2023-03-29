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Общество     04.04.2023 12:05

Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы

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Теги:  Фадеев  Ашманов  Википедия  закрытие  альтернатива  СПЧ  мнение  интернет 

4 марта, Mossovetinfo.ru - Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил закрыть "Википедию", создав ей альтернативу, - об этом Фадеев сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по случаю Международного дня Интернета, информирует Telegram-канал СПЧ.

"По моему мнению, Википедию надо закрыть. Во многом она удобна, но там много искажений, когда речь идет о политике, истории. Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть Википедию. Это идеологический, политизированный продукт". - сказал Фадеев.

"Мы не можем на них повлиять, там все перекошено. И это стратегическое оружие. Поэтому нужно делать аналоги и блокировать", - поддержал член СПЧ Игорь Ашманов.

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Теги: 
Фадеев  Ашманов  Википедия  закрытие  альтернатива  СПЧ  мнение  интернет 

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