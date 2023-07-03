 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     07.07.2023 10:50

Глава СПЧ призвал провести международное расследование гонений на Украинскую православную церковь

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Украинская православная церковь  Киев  Украина  Киево-Печерская лавра  гонения  СПЧ  Фадеев  обращение 

6 июля — Mossovetinfo.ru — В связи с эскалацией конфликта вокруг Киево-Печерской лавры глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сегодня направил письма в международные организации и религиозным деятелям, призвав их повлиять на киевский режим и помочь прекратить гонения против канонической церкви на Украине. Об этом сообщает в пятницу Telegram-канал СПЧ.

Фадеев пишет, что "киевские власти красноречиво показывают, от кого на самом деле нужно защищать сегодня духовный центр исторической Руси".
"Министерство культуры Украины и подключившаяся полиция выгоняют насельников, меняют замки и опечатывают корпуса (в одном из них – резиденция предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия), избивают и задерживают верующих, встающих на защиту обители. А также ограничивают прихожанам доступ к религиозным сооружениям, нарушая конституционное право на свободу вероисповедания.

Это сопровождается тревожными сообщениями о намерении Киева вывезти православные святыни из лавры за рубеж под благовидным предлогом защиты от России", - отмечает Фадеев в обращениях в международные структуры.

"Гонения на Украинскую православную церковь по масштабу и последствиям сравнимы как с большевистскими репрессиями против церкви (хотя киевские власти не декларируют себя безбожниками, как это делали советские), так и с геноцидом христиан в Сирии, Ираке и ряде других стран Ближнего Востока", - пишет глава СПЧ в своих обращениях.

"Поддерживаем требование Русской православной церкви провести независимое международное расследование в связи с продолжающимся уничтожением крупнейшей религиозной организации на Украине", - говорится, в частности, в послании председателя СПЧ.

 Обращения были направлены генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, Папе Римскому Франциску и генсекретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Украинская православная церковь  Киев  Украина  Киево-Печерская лавра  гонения  СПЧ  Фадеев  обращение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:50 Общество Глава СПЧ призвал провести международное расследование гонений на Украинскую православную церковь

21:45 Происшествия Пожар на кровле здания, в котором расположены рестораны "Турандот" и "Кафе Пушкинъ", потушен

17:38 Происшествия Шесть сотрудников Ozon с менингококковой инфекцией находятся в больнице - Минздрав региона

11:26 В мире Украине надо сесть за стол переговоров без предварительных условий - Лукашенко

09:07 Власть Генеральным директором информационного агентства ТАСС назначен Андрей Кондрашов

Актуальные материалы

07:06 Город (Москва и область) В Новой Москве сбили два беспилотника - ТАСС и «РИА Новости»

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

10:10 Другое Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан»

14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru