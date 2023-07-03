Глава СПЧ призвал провести международное расследование гонений на Украинскую православную церковь

6 июля — Mossovetinfo.ru — В связи с эскалацией конфликта вокруг Киево-Печерской лавры глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сегодня направил письма в международные организации и религиозным деятелям, призвав их повлиять на киевский режим и помочь прекратить гонения против канонической церкви на Украине. Об этом сообщает в пятницу Telegram-канал СПЧ.



Фадеев пишет, что "киевские власти красноречиво показывают, от кого на самом деле нужно защищать сегодня духовный центр исторической Руси".

"Министерство культуры Украины и подключившаяся полиция выгоняют насельников, меняют замки и опечатывают корпуса (в одном из них – резиденция предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия), избивают и задерживают верующих, встающих на защиту обители. А также ограничивают прихожанам доступ к религиозным сооружениям, нарушая конституционное право на свободу вероисповедания.



Это сопровождается тревожными сообщениями о намерении Киева вывезти православные святыни из лавры за рубеж под благовидным предлогом защиты от России", - отмечает Фадеев в обращениях в международные структуры.



"Гонения на Украинскую православную церковь по масштабу и последствиям сравнимы как с большевистскими репрессиями против церкви (хотя киевские власти не декларируют себя безбожниками, как это делали советские), так и с геноцидом христиан в Сирии, Ираке и ряде других стран Ближнего Востока", - пишет глава СПЧ в своих обращениях.



"Поддерживаем требование Русской православной церкви провести независимое международное расследование в связи с продолжающимся уничтожением крупнейшей религиозной организации на Украине", - говорится, в частности, в послании председателя СПЧ.



Обращения были направлены генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, Папе Римскому Франциску и генсекретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю.