12 апреля, Mossovetinfo.ru - Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев просит Минцифры и законодателей ответить на логистические вопросы по электронным повесткам, сообщила пресс-служба СПЧ.
В сообщении отмечается:
Госдума в третьем чтении приняла закон об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва. Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная считается врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина или по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток, даже если он ее не откроет.
«Безусловно, каждый военнообязанный должен прийти в военкомат по повестке. Никто не должен уклоняться от призыва. Служба в армии - это конституционный долг. Это важно и мы поддерживаем создание такого реестра, - заявил Валерий Фадеев. - Но возникают логистические вопросы:
– Как быть, если у человека нет аккаунта на портале?
– Что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких «неоцифрованных» людей у нас много, особенно в глубинке.
– Если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку? Ограничения при этом уже начинают работать.
– А если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт? Он вернется и уже попадет под ответственность?
– Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить. Будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку?
На эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения. Надеюсь, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная Дума такие ответы предоставят».
ИА МОССОВЕТ ранее сообщало, что Минцифры РФ по заданию Минобороны разрабатывает Реестр воинского учета
и точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона.