 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     12.04.2023 12:55

Глава СПЧ просит Минцифры и законодателей ответить на спорные вопросы по электронным повесткам

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СПЧ  Минцифры  повестки  электронные повестки 

12 апреля, Mossovetinfo.ru - Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев просит Минцифры и законодателей ответить на логистические вопросы по электронным повесткам, сообщила пресс-служба СПЧ.

В сообщении отмечается:

Госдума в третьем чтении приняла закон об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва. Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная считается врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина или по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток, даже если он ее не откроет.

«Безусловно, каждый военнообязанный должен прийти в военкомат по повестке. Никто не должен уклоняться от призыва. Служба в армии - это конституционный долг. Это важно и мы поддерживаем создание такого реестра, - заявил Валерий Фадеев. - Но возникают логистические вопросы:
– Как быть, если у человека нет аккаунта на портале?
– Что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких «неоцифрованных» людей у нас много, особенно в глубинке.
– Если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку? Ограничения при этом уже начинают работать.
– А если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт? Он вернется и уже попадет под ответственность?
– Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить. Будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку?

На эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения. Надеюсь, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная Дума такие ответы предоставят».

ИА МОССОВЕТ ранее сообщало, что Минцифры РФ по заданию Минобороны разрабатывает Реестр воинского учета и точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СПЧ  Минцифры  повестки  электронные повестки 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:55 Общество Глава СПЧ просит Минцифры и законодателей ответить на спорные вопросы по электронным повесткам

09:41 Общество О Реестре воинского учета призывников рассказал глава Минцифры

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

17:44 Власть "На рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы" - Путин

17:28 В России Госдума в окончательном чтении приняла закон об электронных повестках для военнообязанных

Актуальные материалы

14:58 Город (Москва и область) Работа общественного транспорта в Москве будет продлена в пасхальную ночь

09:39 Город (Москва и область) Москвичи могут "переобувать" автомобили уже в эти выходные

12:05 Общество Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы

08:26 Мнения Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства - Володин

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru