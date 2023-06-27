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Общество     30.06.2023 12:25

Глава СПЧ запросил у МВД статистику по ДТП с самокатами за апрель, май, июнь 2023 года

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Теги:  самокаты  аварийность  травмы  СПЧ  Фадеев  запрос  МВД  статистика 

30 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев запросил в МВД статистику по ДТП с самокатами за апрель, май, июнь 2023, — говорится в сообщении официального Telegram-канала СПЧ.

Я направляю запрос в МВД с просьбой предоставить статистику по ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за второй квартал 2023 года, — цитирует СПЧ слова Фадеев.
В СПЧ подозревают, что увеличение числа самокатов повлекло за и кратный рост аварийности в сравнении с предыдущими годами, — отметил Фадеев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство по вопросам организации дорожного движения, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах до 6 км/ч и вводит ряд других регуляторных мер для наведения порядка в этой сфере и обеспечения безопасности на дорогах, тротуарах.

В Telegram-канале «Театр Ленком» 24 июня появился следующий пост: «Вчера вечером на одной из московских улиц на ведущую актрису нашего театра Алёну Митрошину, исполняющую, в числе прочих, роль Кончиты в легендарной «Юноне и Авось», был совершен наезд на электросамокате. Несовершеннолетний юноша ехал не по правилам… Результат – множественные переломы челюсти, выбитые зубы и прочие травмы, требующие операционного вмешательства».

Накануне, 29 июня, в Новосибирске полиция разыскивала подростка на самокате, который наехал в этот день на группу пешеходов на тротуаре и сбил пожилую женщину 1937 года рождения, она находится в больнице. Об этом сообщала региональная ГИБДД.

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Теги: 
самокаты  аварийность  травмы  СПЧ  Фадеев  запрос  МВД  статистика 

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