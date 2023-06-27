Другие материалы
-
Общество
30.06.2023, 12:25
Глава СПЧ запросил у МВД статистику по ДТП с самокатами за апрель, май, июнь 2023 года
30 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фа...
-
Общество
29.06.2023, 16:20
Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»
29 июня — Mossovetinfo.ru — Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета России, испо...
-
Общество
27.06.2023, 15:51
Бахрушинский театральный музей и Российская государственная библиотека для молодёжи заключили соглашение о партнерстве
27 июня — Mossovetinfo.ru — Бахрушинский театральный музей и Российская государственная библиотека для молодёжи за...