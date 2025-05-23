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23.06.2025, 09:25
Глава ВЦИОМ: базовые потребности россиян «сегодня стоят запредельно дорого»
23 июня — Mossovetinfo.ru — Проблемы здравоохранения и образования, улучшение жилищных условий, ремонт или покупку а...
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27.05.2025, 13:44
Врачи получат право назначать своим пациентам БАДы - Госдума
27 мая — Mossovetinfo.ru — Госдума на пленарном заседании 27 мая приняла сразу во втором и третьем чтениях законопрое...
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23.05.2025, 09:46
Власти США запретили Гарварду принимать иностранных студентов
23 мая — Mossovetinfo.ru — Министерство внутренней безопасности США запретило Гарварду принимать иностранных студе...