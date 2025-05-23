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Общество     23.06.2025 09:25

Глава ВЦИОМ: базовые потребности россиян «сегодня стоят запредельно дорого»

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Теги:  здравоохранения  образования  жилье  улучшение жилищных условий  автомобиль  ВЦИОМ  Федоров  мнение  ПМЭФ 

23 июня — Mossovetinfo.ru — Проблемы здравоохранения и образования, улучшение жилищных условий, ремонт или покупку автомобиля, - самыми острыми сообщил глава ВЦИОМ. генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

Федоров отметил, что людей очень беспокоят вопросы, связанные с экономикой: инфляция, высокие цены на жилье и автомобили и что и «все эти вещи сегодня стоят «запредельно дорого» даже для тех, кто работает.

«Даже если ты работаешь и зарабатываешь, тебе хочется куда-то эти деньги потратить. На что хотелось бы тратить? Конечно, прежде всего, на здоровье, на образование своих детей, на улучшение жилищных условий, на ремонт и на покупку "железного коня". Вот все эти вещи сегодня стоят запредельно дорого», - рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«Есть фундаментальные проблемы, а есть проблемы конъюнктурные. К фундаментальным я бы отнес качество и доступность здравоохранения… Сегодня это действительно ценность номер один для человека - его здоровье, его жизнь», - сказал Федоров.

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Теги: 
здравоохранения  образования  жилье  улучшение жилищных условий  автомобиль  ВЦИОМ  Федоров  мнение  ПМЭФ 

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