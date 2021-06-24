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25.06.2021, 11:50
Гроза и град ожидаются в Москве до конца дня 25 июня
25 июня. Mossovetinfo.ru - В пятницу, 25 июня, в период с 11:30 до 21:00 в Москве ожидается ухудшение погодных условий, сообщае...
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Общество
24.06.2021, 18:17
Синоптики прогнозируют дожди в Москве в завершение жары
24 июня. Mossovetinfo.ru - Во вторник, 29 июня в Москве ожидаются дожди, которые принесут ослабление жары, сообщается на ...
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Общество
24.06.2021, 14:56
В Москве побит температурный рекорд для 24 июня
24 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве побит температурный рекорд для 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного ...