Гроза и ветер ожидаются в Москве 12 мая

12 мая. Mossovetinfo.ru — В среду, 15 мая в Москве ожидается грозовые дожди и усиление ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.



Москвичам рекомендуется не укрываться от непогоды под деревьями, не парковать под деревьями автомобили, соблюдать осторожность, быть внимательными на дорогах.