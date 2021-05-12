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Общество     12.05.2021 11:49

Гроза и ветер ожидаются в Москве 12 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды  гроза  ветер 

12 мая. Mossovetinfo.ru — В среду, 15 мая в Москве ожидается грозовые дожди и усиление ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Москвичам рекомендуется не укрываться от непогоды под деревьями, не парковать под деревьями автомобили, соблюдать осторожность, быть внимательными на дорогах.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  гроза  ветер 

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