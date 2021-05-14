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Общество     14.05.2021 15:55

Грозовые дожди и сильный ветер ожидаются в Москве 14 мая

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Грозовые дожди, местами град и усиление ветра ожидаются в Москве во второй половине дня в пятницу, 14 мая, сообщается в telegram-канале московского управления МЧС.

Ухудшение погоды ожидается в период с 16:30 до 21:00. Сообщается, что порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду.

МЧС рекомендует водителям управляя автомобилем в плохую погоду значительно снизить скорость, увеличить дистанцию до впередиидущих транспортных средств, избегать резких маневров и перестроений.

Также рекомендуется не парковать автомобили под деревьями.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями от непогоды, не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в Москву придет июльская жара.

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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение 

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