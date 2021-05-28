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Общество     28.05.2021 10:34

Грозовые дожди и ветер ожидаются в Москве 28 мая

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение 

28 мая. Mossovetinfo.ru — В течения дня пятницы, 28 мая, в Москве ожидаются грозовые дожди и усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендуется при движении значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впередиидущих транспортных средств, избегать резких перестроений, маневров, обгонов, не парковать автомобиль под деревьями.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, н укрываться от непогоды под деревьями, при движении вдоль дороги обозначить себя светоотражающими элементами на одежде, не оставлять без присмотра детей.

Ранее сообщалось, что к выходным в Москве ожидается резкое похолодание.

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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение 

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