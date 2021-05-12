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Общество     12.05.2021 17:42

Грозовые дожди продлятся в Москве до конца недели

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Теги:  прогноз погоды  дожди 

12 мая. Mossovetinfo.ru — Кратковременные ливневые дожди с грозами будут идти в Москве до конца текущей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

При этом, по прогнозам синоптиков, дожди не скажутся на температурном режиме, в Москве по-прежнему будет тепло, в дневное время воздух будет прогреваться до +20 градусов.

Тишковец отметил, что прошедший май станет одним из самых дождливых в истории. При месячной норме осадков в 51 миллиметр, за первую декаду уже выпало 57 миллиметров осадков. До конца недели ожидается еще 22 миллиметра.

Ранее сообщалось, что с 17 мая в Москву придет летняя жара, однако, при этом кратковременные дожди сохранятся.

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Теги: 
прогноз погоды  дожди 

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