Общество     06.12.2025 10:45

«Группа «Альфа». Первые полвека». Выставка к юбилею группы антитеррора

6 декабря — Mossovetinfo.ru — Выставочный проект, «Группа «Альфа». Первые полвека», посвященный юбилею легендарной группы антитеррора, откроется 8 декабря на территории Государственного центрального музея современной истории России ( Москва, Тверская, 21, стр. 1) и будет доступен для посещения с 9 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

Антитеррористическое подразделение «Альфа» более пяти десятилетий обеспечивает интересы национальной безопасности страны.

Выставка рассказывает о бескомпромиссной борьбе с терроризмом, актуальными вызовами, о людях долга и чести, чья судьба воплотилась в самоотверженном служении своей стране, своему народу. Основу экспозиции составляют предметы из коллекции Сергея Машенцева, автора проекта Alpha Stuff, предоставившего амуницию, вооружение, предметы быта и архивные фотографии.

Разделы выставки выстроены в хронологическом порядке знаковых событий. Их восприятие строится на контрастном сочетании образов мирной жизни и атрибутов военной операции.

Аудиозаписи воспоминаний ветеранов группы «Альфа», представленные на выставке, усиливают эффект присутствия, погружая посетителей в историческую атмосферу.

Финальный раздел выставки посвящён памяти погибших при исполнении служебного долга. Соединение образов погибших бойцов и воспоминаний живых участников исторических событий подчёркивает суть их благородной и смертельно опасной профессии, готовность в любой момент пожертвовать собой во имя защиты интересов Родины.

Мультимедийно-выставочный проект подготовлен, организован при содействии командиров, сотрудников, ветеранов группы антитеррора, Минкульта России, Министерства культуры РФ, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и является продолжением проекта «Альфа 50. Полвека первые», который был реализован в регионах Сибирского федерального округа.

