 
Актуальные темы: переговоры
Общество     12.11.2025 12:43

Губернатор навестил после операции 9-летнего Глеба пострадавшего от взрыва на детской площадке в Красногорске

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  губернатор  Воробьев  клиника  визит  Детский центр имени Л.М. Рошаля  ребенок  операция  покушение на убийство взрывное устройство  уголовное дело  Красногорск  Московская область 

12 ноября — Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что навестил в Детском центре имени Л.М. Рошаля 9-летнего Глеба, который пострадал от взрыва на детской площадке в Красногорске.

«Состояние у Глеба тяжелое — операция шла 6 часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом», отметил Воробьев в сообщении в своем телеграм-канале.

«Глеб, мы все желаем тебе скорейшего выздоровления и восстановления», подчеркнул губернатор Московской области, поблагодарил медиков «за оперативность и профессионализм». «Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь», - также отметил Воробьев.

Ранее сообщалось, что по данным прокуратуры, мальчик поднял подарочную коробку с прикрепленной 10-рублевой купюрой на ул. Октябрьская в Красногорске, после чего та взорвалась в его руках.

Масса взрывного устройства, от которого в Красногорске пострадал ребенок, составляет около 10 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил ранее Следственный комитет. Глава СК Александр Бастрыкин направил в Красногорск сотрудников Центрального аппарата СК для выяснения обстоятельств взрыва. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.

Фото (скрин с видео) – телеграм канал А.Воробьева


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
губернатор  Воробьев  клиника  визит  Детский центр имени Л.М. Рошаля  ребенок  операция  покушение на убийство взрывное устройство  уголовное дело  Красногорск  Московская область 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:43 Общество Губернатор навестил после операции 9-летнего Глеба пострадавшего от взрыва на детской площадке в Красногорске

10:21 Происшествия СК сообщил о массе взрывного устройства от которого в Красногорске пострадал ребенок

09:22 В России ФСБ предотвратила угон Украиной МиГ-31 с ракетой «Кинжал» для провокации в Европе «под чужим флагом»

06:50 Город (Москва и область) До 7 градусов тепла ожидаются в Москве и области во вторник днем 11 ноября

12:15 Происшествия Следствие ходатайствует об аресте пенсионерки, толкнувшей ребенка на рельсы в метро

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru