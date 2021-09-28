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Общество
29.09.2021, 17:32
Губернатор Владимирской области Сипягин переходит на работу в Госдуму
29 сентября. Mossovetinfo.ru – Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение перейти на работу в Г...
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Общество
29.09.2021, 11:59
В России вновь зафиксирована максимальная смертность от COVID-19 за сутки
29 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 857 человек, сообщает оперативны...
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Общество
28.09.2021, 23:29
YouTube удалил два немецких канала RT
28 сентября, Mossovetinfo.ru - Два немецких канала RT удалены видеохостингом YouTube 28 сентября без возможности восстанов...