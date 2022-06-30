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Общество     19.07.2022 13:28

Икона «Святая троица» Андрея Рублева вернулась в Третьяковскую галерею

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Теги:  Андрей Рублев  Сергий Радонежский  Святая троица 

19 июля. Mossovetinfo.ru - Икона «Святая троица» Андрея Рублева вернулась в «привычные и необходимые для нее условия хранения» в Третьяковскую галерею после того, как два дня два дня находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале Третьяковской галереи.

«Сейчас ее изучают реставраторы, видимых признаков ухудшения состояния этого важнейшего произведения древнерусского искусства не выявлено», — говорится в сообщении музея.
В честь 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского древнюю икону, в стеклянном саркофаге вернули в Троицкий собор на историческое место, рядом с ракой, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского.

Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублёвым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают учёные, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон. После революции 1917 года распоряжением Советского правительства она была передана для реставрации в только что учреждённые Центральные государственные реставрационные мастерские, а в 1929 году - поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи. Взамен оригинала в иконостас Троицкого собора был помещён список, сделанный Николаем Барановым.


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Теги: 
Андрей Рублев  Сергий Радонежский  Святая троица 

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