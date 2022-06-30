Другие материалы
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Общество
19.07.2022, 13:28
Икона «Святая троица» Андрея Рублева вернулась в Третьяковскую галерею
19 июля. Mossovetinfo.ru - Икона «Святая троица» Андрея Рублева вернулась в «привычные и необходимые для нее условия х...
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Общество
11.07.2022, 10:55
Партии будут экономить на агитационных печатных материалах на осенних выборах
11 июля. Mossovetinfo.ru - Партии будут экономить на агитационных печатных материалах (АПМ) на осенних выборах, из-за п...
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Общество
30.06.2022, 16:57
31 организация Москвы и МО получат поддержку в рамках конкурса Фонда Потанина
30 июня. Mossovetinfo.ru - Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил итоги II цикла конкурса по приглашению дл...