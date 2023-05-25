Икона Святой Троицы будет принесена в храм Христа Спасителя 4 июня до 18 июня

2 июня — Mossovetinfo.ru — Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, передадут из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ) 4 июня: в этот день ее доставят в храм Христа Спасителя, где святыня пробудет две недели - до 18 июня, — сообщила в ночь на пятницу патриаршая пресс-служба.



4 июня, в праздник Троицы, богослужение в главном соборе страны совершит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Затем до 18 июня святыня будет доступна для поклонения верующих.



Допуск верующих в храм Христа Спасителя для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 19:00 (в воскресенье - после литургии).



В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.



Температурно-влажностный режим, требуемый для сохранения Иконы Святой Троицы во время ее пребывания в храме Христа Спасителя, будет строго контролироваться сотрудниками Третьяковской галереи.