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Общество
02.06.2023, 00:38
Икона Святой Троицы будет принесена в храм Христа Спасителя 4 июня до 18 июня
2 июня — Mossovetinfo.ru — Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, передадут из Третьяковской галереи Рус...
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Общество
31.05.2023, 14:34
Роскачество назвало лучшее в России эскимо
31 мая — Mossovetinfo.ru — Согласно лабораторным испытаниям Роскачества в исследовании 2023 года, высококачественным ...
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25.05.2023, 12:48
Верховный суд РФ ликвидировал партию ПАРНАС
25 мая — Mossovetinfo.ru — Верховный суд РФ в четверг удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии "Партия народной с...