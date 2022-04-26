Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 миллиарда долларов

26 апреля. Mossovetinfo.ru - Владелец Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск приобретает за 44 миллиарда долларов социальную сеть Twitter и намерен после завершения сделки превратить Twitter из публичной компании в непубличную, сообщили в пресс-релизе Twitter.

