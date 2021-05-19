19 мая, Mossovetinfo.ru - На участие в довыборах в Мосгордуму (МГД) по 37-му округу, освободившемуся после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко, во вторник предварительно заявился муниципальный депутат района Красносельский и глава Совета депутатов этого района Илья Яшин. В этом округе до регистрации будет высокая конкуренция демократических кандидатов. Официально выборная кампания стартует во второй половине июня.
Напомним, что на выборах в Мосгордуму в 2019 году Яшин подавал документы для регистрации в избирательном округе № 45 (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники), но не был допущен к выборам из-за брака в сборе подписей. Недопуск Яшина и ряда других кандидатов стал поводом для массовых протестов в Москве летом 2019 года. Яшин, снятый с выборв, активно поддержал на "Умном голосовании" Магомета Яндиева, который совсем не вел избирательной кампании, ранее на работал на территории этих районов, но в итоге, на волне протеста, с небольшим перевесом выиграл выборы у Валерии Касамары.
Для участия в выборах по 37-му округу (Гагаринский, Академический, Ломоносовский районы, пр-т Вернадского). Яшину потребуется собрать 5223 подписи.
Накануне, во вторник, Яшин трижды в своих аккаунтах в соцсетях писал о разных аспектах своего выдвижения и кампании, в том числе пояснил, почему он идет против Владимира Рыжова, заявившегося на выборы по этому округу и поддерживаемого тут партией «Яблоко». «Рыжков - в прошлом известный политик, мы даже были с ним когда-то в одной партии. Но сейчас политика изменилась. Для меня Рыжков закончился, когда, был назначен по квоте Собянина в Общественную палату города. Естественно, что и до этого, и после не слышал от него ничего критического в сторону московских властей. Даже когда в 2019 люди в касках мочили горожан на улицах.
Да и сейчас, в 2021, когда тысячи людей были избиты и посажены в спецприемники, не слышал от Рыжкова ничего дельного, кроме выступлений в передачах на “Эхе Москвы”. Почему, мне понятно. Представляет ли он в Общественной палате демократические силы - думаю, нет», - сообщил Яшин.
С 29 июля по 7 сентября 2019 года оппозиционер Илья Яшин
пять раз был направлен в спецприемники на 10 суток административного ареста за организацию и призывы к участию в несанкционированных акциях.
Во вторник Яшин также заявил, что он уже ощутил поддержку избирателей. «Сегодня утром я объявил о выдвижении в Мосгордуму. И ваша реакция, друзья, очень воодушевляет. На сайте yashin2021(.)ru зарегистрировалось уже больше двухсот избирателей, готовых поставить за меня подписи. Много комментариев от жителей округа: я прям ощущаю вашу поддержку! Мы сделали первый предвыборный ролик, где я рассказываю, почему иду именно в городской парламент, а не в Госдуму, какую программу хочу предложить и как планирую победить в 37-м округе», - сообщил Яшин.
В то же время эксперты отмечают, что шансы на регистрацию Илья Яшина по подписям, не велики, мизерны, а партии, имеющие право регистрировать кандидатов без подписей, - Яшина не поддерживают.
Партия «Яблоко», имеющая большую поддержку по 37-му округу в Мосгордуму, выдвигает по этому округу экс депутата Госдумы, вице-спикера Госдумы, ведущего «Эхо Москвы», члена Общественной палаты Москвы по квоте мэра - Владимира Рыжкова. Также партия «Яблоко» не поддерживает выдвижение в Мосгордуму главу муниципалитета Гагаринский Елену Русакову, которая, в 2019 году, не смогла зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму по округу 37 из-за замечаний по собранным подписям в ее поддержку. Гагаринский район полностью входит в территорию округа 37.
Таким образом, до момента регистрации кандидатов по округу 37, тут будет наблюдаться высокая концентрация демократических кандидатов. При этом снятие Яшина с выборов по округу 37, не ослабит его критику в адрес конкурента – Владимира Рыжкова, и «фактор Яшина» будет способствовать росту антирейтинга Рыжкова, отмечают эксперты.