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Общество     10.09.2021 15:50

Исследование показало, что почти две трети россиян раздражает работа

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Теги:  работа  раздражение  опрос 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Ситуации, связанные с работой, вызывают раздражение у 58% россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

На первое место среди ситуаций, связанных с работой, которые вызывают раздражение, россияне поставили взаимоотношения с коллегами - 46%. Руководитель раздражает 34% опрошенных, необходимость носить маски на рабочем месте - 31%.

Также среди ситуаций, которые вызывают раздражение, участники опроса назвали шум и разговоры в офисе (19%), коллег, которые не носят маски (12%) войны за кондиционер (11%), людей, которые носят маски (6%).

Ситуации, которые возникают вне дома или работы вызывают раздражение у 54% опрошенных. Происходящее дома вызывает раздражение у 48% респондентов.

Только 5% участников опроса заявили, что их ничего не раздражает. В то же время 51% респондентов заявил, что старается не обращать внимание на раздражающие ситуации.

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Теги: 
работа  раздражение  опрос 

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