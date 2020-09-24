24 сентября. Mossovetinfo.ru – Россияне, которые прибывают в страну из-за рубежа: должны до получения результатов теста на коронавирус соблюдать режим самоизоляции. Постановление подписала Анна Попова, главный санитарного врач РФ.
Результаты теста на коронавирус нужно загрузить на портал государственных услуг. Сдать тест необходимо в течение трех дней после прибытия в страну. Все россияне, прилетающие из-за границы, также должны заполнить анкету на портале госуслуг.
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