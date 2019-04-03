3 апреля. Mossovetinfo.ru – Известный советский и российский актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России.
Сообщается, что актер скончался на гастролях. По предварительной информации причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.
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