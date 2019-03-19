Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     19.03.2019 08:48

Известный кинорежиссер Марлен Хуциев скончался в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Марлен Хуциев  смерть 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Известный советский кинорежиссер Марлен Хуциев скончался в Москве в возрасте 93 лет, сообщает Союз кинематографистов России.

Хуциев - признанный классик отечественного кино. Его работы «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Был месяц май» навсегда вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, неоднократно отмечались различными кинопремиями.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Марлен Хуциев  смерть 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:07 Общество Марлен Хуциев. Биография

09:24 Город (Москва и область) Более 500 тысяч человек посетили прошедшей зимой катки на ВДНХ

09:15 Город (Москва и область) Основными магистралями для тестирования беспилотных автомобилей в Москве станут ТТК и МКАД

08:57 В мире Владимир Зеленский стал абсолютным лидером предвыборной гонки на Украине - опрос

08:48 Общество Известный кинорежиссер Марлен Хуциев скончался в Москве

Актуальные материалы

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru