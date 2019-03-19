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Общество
19.03.2019, 10:07
Марлен Хуциев. Биография
19 марта. Mossovetinfo.ru – Знаменитый советский кинорежиссер Марлен Хуциев скончался 19 марта в Москве на 94 году жизни. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Народ...
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Общество
19.03.2019, 08:48
Известный кинорежиссер Марлен Хуциев скончался в Москве
19 марта. Mossovetinfo.ru – Известный советский кинорежиссер Марлен Хуциев скончался в Москве в возрасте 93 лет, сообщает Союз кинематографистов России. Хуциев - признанный классик отечествен...
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Общество
19.03.2019, 08:10
Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве 19 марта
19 марта. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 19 марта в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве составит +4…+6°, в ...