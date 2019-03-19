Общество 19.03.2019, 10:07 Марлен Хуциев. Биография

19 марта. Mossovetinfo.ru – Знаменитый советский кинорежиссер Марлен Хуциев скончался 19 марта в Москве на 94 году жизни. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Народ...

Общество 19.03.2019, 08:48 Известный кинорежиссер Марлен Хуциев скончался в Москве

19 марта. Mossovetinfo.ru – Известный советский кинорежиссер Марлен Хуциев скончался в Москве в возрасте 93 лет, сообщает Союз кинематографистов России. Хуциев - признанный классик отечествен...