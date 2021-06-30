Как нужно вести себя после прививки от COVID-19 — рекомендации Роспотребнадзора

30 июня. Mossovetinfo.ru - Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал рекомендации, как нужно вести себя после прививки от коронавируса. В первые три дня после прививки не рекомендуется заниматься интенсивными физическими нагрузками, ходить в сауну и употреблять алкоголь.



В ведомстве отметили, что у некоторых людей после прививки может повысится температура — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.



Роспотребнадзор напоминает, что нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Иммунитет после прививки формируется 35-42 дня.



В рекомендациях ведомства также отмечается, что для недожавших женщин никаких дополнительных рисков вакцинация не создает. Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, переживать не стоит, отметил в ведомстве.