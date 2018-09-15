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Общество     15.09.2018 10:17

Какая погода будет в Москве 15 сентября

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Теги:  погода 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, 15 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха днем в столице +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Это на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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