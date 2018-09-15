15 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без осадков ожидается в Москве в субботу, 15 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в столице +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Это на 3-4 градуса выше климатической нормы.



Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.