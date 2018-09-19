19 сентября. Mossovetinfo.ru – В среду 19 сентября в Москве ожидается преимущественно теплая погода, без существенных осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



В дневное время температура воздуха составит в Москве +20…+22°, по области +18…+23°. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.