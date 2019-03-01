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Общество     01.03.2019 08:12

Какая погода будет в Москве 1 марта

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Теги:  погода 

1 марта. Mossovetinfo.ru – В первый день марта в Москве ожидается неустойчивая, ветреная погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура в Москве будет колебаться около 0°, в Подмосковье -3…+2°. К вечеру в столице похолодает до -3…-8°. Атмосферное давление выырастет и составит 732 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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