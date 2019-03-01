1 марта. Mossovetinfo.ru – В первый день марта в Москве ожидается неустойчивая, ветреная погода без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура в Москве будет колебаться около 0°, в Подмосковье -3…+2°. К вечеру в столице похолодает до -3…-8°. Атмосферное давление выырастет и составит 732 миллиметра ртутного столба.
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