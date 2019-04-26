26 апреля. Mossovetinfo.ru – Летнее тепло и переменная облачность ожидаются в Москве в пятницу, 26 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. В вечернее время возможен дождь, есть вероятность грозы. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба.