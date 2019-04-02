2 апреля. Mossovetinfo.ru – До 8 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, 2 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
В среду и четверг характер погоды не изменится. В пятницу и субботу ожидаются небольшие осадки. В воскресенье потеплеет до 11 градусов.
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