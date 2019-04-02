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Общество     02.04.2019 07:16

Какая погода будет в Москве 2 апреля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – До 8 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, 2 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

В среду и четверг характер погоды не изменится. В пятницу и субботу ожидаются небольшие осадки. В воскресенье потеплеет до 11 градусов.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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