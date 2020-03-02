2 марта. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода ожидается в Москве в первую неделю марта, сообщает центр погоды «Фобос».
В первой половине недели в Москве ожидается пасмурная погода, небольшие дожди, температура воздуха в дневное время +3…+5°. Начиная со среды появится солнце, температура начнет расти, к четвергу ожидаются рекордно высокая температура, воздух прогреется до +9…+11°.
В выходные дни аномально теплая погода сохранится, в субботу возможна облачность и дожди, в воскресенье вновь выглянет солнце, температура воздуха +5..+10°.
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