2 марта. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода ожидается в Москве в первую неделю марта, сообщает центр погоды «Фобос».



В первой половине недели в Москве ожидается пасмурная погода, небольшие дожди, температура воздуха в дневное время +3…+5°. Начиная со среды появится солнце, температура начнет расти, к четвергу ожидаются рекордно высокая температура, воздух прогреется до +9…+11°.



В выходные дни аномально теплая погода сохранится, в субботу возможна облачность и дожди, в воскресенье вновь выглянет солнце, температура воздуха +5..+10°.