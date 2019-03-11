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Общество     11.03.2019 08:16

Какая погода ожидается в Москве 11 марта

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Теги:  погода 

11 марта. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 11 марта в Москве ожидается пасмурная погода, осадки и оттепель, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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