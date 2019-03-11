11 марта. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 11 марта в Москве ожидается пасмурная погода, осадки и оттепель, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.