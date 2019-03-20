20 марта. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и переменная облачность без существенных осадков ожидаются в Москве в среду, 20 марта, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит +4…+6°, в Подмосковье +1…+6°. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
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