20 марта. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и переменная облачность без существенных осадков ожидаются в Москве в среду, 20 марта, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +4…+6°, в Подмосковье +1…+6°. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.