28 марта. Mossovetinfo.ru – В четверг, 28 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.