28 апреля. Mossovetinfo.ru - Неделя с 29 апреля по 5 мая начнется в Москве начнется без осдкой, но жаркой погоды ждать не стоит. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



До середины недели днем будет до +12…+15°. В четверг-пятницу пройдут дожди, и потеплеет до +17…+20°.