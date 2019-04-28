28 апреля. Mossovetinfo.ru - Неделя с 29 апреля по 5 мая начнется в Москве начнется без осдкой, но жаркой погоды ждать не стоит. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
До середины недели днем будет до +12…+15°. В четверг-пятницу пройдут дожди, и потеплеет до +17…+20°.
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