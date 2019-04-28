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Общество     28.04.2019 20:44

Какой будет погода на неделе с 29 апреля по 5 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды 

28 апреля. Mossovetinfo.ru - Неделя с 29 апреля по 5 мая начнется в Москве начнется без осдкой, но жаркой погоды ждать не стоит. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

До середины недели днем будет до +12…+15°. В четверг-пятницу пройдут дожди, и потеплеет до +17…+20°.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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