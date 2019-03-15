15 марта. Mossovetinfo.ru – Температурный фон в Москве в пятницу, 15 марта, вернется в свое климатическое русло. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в столице составит +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.