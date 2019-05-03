3 мая. Mossovetinfo.ru – Солнечная погода в Москве будет чередоваться с облачной в пятницу, 3 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



К вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха днем в столице +14…+16°. Ожидается порывистый ветер.



Атмосферное давление ниже нормы - 738 миллиметров ртутного столба.