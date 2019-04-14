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Общество     14.04.2019 22:14

Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая и сухая погода ожидается в Москве на неделе с 15 про 21 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Вплоть до пятницы вероятность осадков ожидается небольшой. После полудня в столице +12…+15°, в начале недели – на 2-3° прохладнее.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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