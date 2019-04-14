14 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая и сухая погода ожидается в Москве на неделе с 15 про 21 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Вплоть до пятницы вероятность осадков ожидается небольшой. После полудня в столице +12…+15°, в начале недели – на 2-3° прохладнее.