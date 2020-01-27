26 января. Mossovetinfo.ru – Неустойчивая пасмурная погода, снег, туманы и падение давления ожидаются в Москве в последнюю неделю января, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение всей недели небо будет затянуто облаками, ожидается снег, возможен сильный туман, в дневное время температура будет колебаться от -1 до +2°. В ночное время температура будет опускаться ниже ноля.



Во второй половине недели ожидается падение атмосферного давления, которое может опуститься до 737 миллиметров ртутного столба.