13 апреля. Mossovetinfo.ru – Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки ожидаются в Москве в субботу, 13 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.



Днем в субботу ожидается 6..8°. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.