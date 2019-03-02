2 марта. Mossovetinfo.ru – До минус шести градусов мороза ожидается в Москве днем в субботу, 2 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.



Осадков в столице не ожидается, на дорогах – гололедица. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.