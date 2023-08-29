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05.09.2023, 16:08
Картаполов назвал фейком «приказ Шойгу» о проведении в РФ новой мобилизации
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком расп...
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Общество
01.09.2023, 18:22
Открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в День знаний, провел Путин в Солнечногорске
1 сентября — Mossovetinfo.ru — Открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в День знаний, провёл Президент России В...
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Общество
29.08.2023, 16:34
В Минпросвещения опровергли информацию об исключении Пушкина, Лермонтова, Гоголя из ЕГЭ
29 августа — Mossovetinfo.ru — Минпросвещения РФ сообщило, что появившаяся информация об исключении произведений ру...