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Общество     05.09.2023 16:08

Картаполов назвал фейком «приказ Шойгу» о проведении в РФ новой мобилизации

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Теги:  Картаполов  Госдума  Мобилизация  приказ  фейки 

5 сентября — Mossovetinfo.ru — Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившийся в интернете якобы приказ Министерства обороны РФ о проведении дополнительной мобилизации, сообщает ТАСС.

«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — заявил парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что необходимость в мобилизации в России в настоящий момент отсутствует, все боевые задачи выполняются в рамках набора военнослужащих по контракту

Ранее в Telegram-каналах активно распространяли фиктивный приказ Министерства обороны о новой волне мобилизации, которая якобы должна начаться 11 сентября 2023 года.

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Теги: 
Картаполов  Госдума  Мобилизация  приказ  фейки 

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