Другие материалы
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Общество
19.10.2020, 00:52
Холодная погода и дожди ожидаются в Москве в течение рабочей недели
19 октября. Mossovetinfo.ru – Сырая и холодная погода сохранится в Москве в течение все рабочей недели, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в течение всей недели в Москве...
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Общество
17.10.2020, 14:25
МЧС предупредило о прохождении активного циклона через Москву
17 октября. Mossovetinfo.ru - МЧС Москвы со ссылкой на Росгидромет экстренно предупредило о перемещении "активного циклона с юго-запада на северо-восток через территорию г. Москвы с 21:00 17 октября и...
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Общество
17.10.2020, 11:31
Число новых случаев коронавируса в Москве за неделю выросло на 25%
17 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за неделю число новых случаев коронавируса выросло на более чем 25,3 процента. Об этом сообщает оперативный штаб. За последние сутки подтверждено 4648 н...