19 октября. Mossovetinfo.ru – Сырая и холодная погода сохранится в Москве в течение все рабочей недели, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в течение всей недели в Москве ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха в дневное время не будет подниматься выше +4…+7°.



В пятницу в Москву придет атлантический циклон, благодаря которому температура воздуха повысится до +10…+13°, однако вместе с повышением температуры в Москве усилятся осадки.