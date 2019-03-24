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Общество     24.03.2019 21:08

Климатическая весна придет в Москву в конце марта

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Теги:  погода  прогноз погоды 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Климатическая весна придет в Москву в конце марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В понедельник будет тепло и солнечно: +7°. Во вторник и среду ожидаются осадки, в том числе снег. К среде температура воздуха понизится до +1°.

С четверга столбики термометров поползут вверх - к выходным (30-31 марта) ожидается до +10…+13°.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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