24 марта. Mossovetinfo.ru – Климатическая весна придет в Москву в конце марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
В понедельник будет тепло и солнечно: +7°. Во вторник и среду ожидаются осадки, в том числе снег. К среде температура воздуха понизится до +1°.
С четверга столбики термометров поползут вверх - к выходным (30-31 марта) ожидается до +10…+13°.
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