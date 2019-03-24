24 марта. Mossovetinfo.ru – Климатическая весна придет в Москву в конце марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В понедельник будет тепло и солнечно: +7°. Во вторник и среду ожидаются осадки, в том числе снег. К среде температура воздуха понизится до +1°.



С четверга столбики термометров поползут вверх - к выходным (30-31 марта) ожидается до +10…+13°.