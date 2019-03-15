15 марта. Mossovetinfo.ru – Климатическая весна придет в Москву в середине апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, несмотря на ожидающееся на следующей неделе потепление, говорить о наступлении весны пока рано, так как в ночные часы температура воздуха все равно опускается до нулевых и даже отрицательных значений. О наступлении климатической весны можно будет сказать тогда, когда температура воздуха днем будет прогреваться до 13-15 градусов тепла и по улице можно будет ходить без верхней одежды.



Ранее сообщалось, что во вторник, 19 марта воздух в Москве прогреется до +9 градусов.