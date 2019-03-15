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Общество     15.03.2019 09:37

Климатическая весна придет в Москву в середине апреля

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Теги:  Гидрометцентр  погода  весна 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Климатическая весна придет в Москву в середине апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, несмотря на ожидающееся на следующей неделе потепление, говорить о наступлении весны пока рано, так как в ночные часы температура воздуха все равно опускается до нулевых и даже отрицательных значений. О наступлении климатической весны можно будет сказать тогда, когда температура воздуха днем будет прогреваться до 13-15 градусов тепла и по улице можно будет ходить без верхней одежды.

Ранее сообщалось, что во вторник, 19 марта воздух в Москве прогреется до +9 градусов.


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Теги: 
Гидрометцентр  погода  весна 

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