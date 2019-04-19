19 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая, комфортная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, 19 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +12…+14°, в Подмосковье +10…+15°. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.