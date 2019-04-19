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Общество     19.04.2019 08:09

Комфортная погода без осадков ожидается в Москве 19 апреля

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Теги:  погода 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая, комфортная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, 19 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +12…+14°, в Подмосковье +10…+15°. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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